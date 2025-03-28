俳優の芳根京子が4月24日スタートのフジテレビ木曜劇場『波うららかに、めおと日和』（毎週木曜後10：00）の追加キャストに山本舞香、小関裕太、小宮璃央、戸塚純貴、和久井映見、生瀬勝久が決定した。芳根演じるなつ美と本田響矢演じる瀧昌の新婚夫婦たちを温かく見守る、個性豊かな面々を迎え、この春ぴったりの温かい空気感と甘酸っぱい“じれキュン”にあふれた世界観でお送りする。【写真】初々しくも幸せあふれる2人の時