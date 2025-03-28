トランプ米大統領は27日、エリス・ステファニク下院議員（40）の国連大使の指名を撤回すると発表した。「米国第一主義の政策を進めるにあたり、連邦議会における共和党の全議席を維持することが不可欠だ」とSNSに投稿し、僅差（きんさ）で共和党が多数派を握る下院での議席を守るためだと説明した。現在の下院の構成は、共和党218議席、民主党213議席、辞職や死亡による空席が4議席。共和党は補欠選挙での議席維持に不安が残る