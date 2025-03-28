今月10日に第2子の妊娠を発表したテレビ朝日の久冨慶子アナウンサー（36）が27日、自身のnoteを更新。5度目の妊娠だったと明かした。久冨アナは18年1月1日に元サッカー日本代表の大津祐樹氏（当時、横浜F・マリノス）との結婚を発表。21年2月に第1子男児の出産を発表していた。久冨アナは「第一子は不妊治療を行い、長い時間がかかりました。そして第二子も同じく不妊治療で授かっています。第二子を授かるまでの経緯を知りたいと