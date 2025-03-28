Number_iが3月21日放送の『ミュージックステーション 2時間スペシャル』（テレビ朝日系／以下、『Mステ』）、3月24日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演。1月27日に配信リリースされた、岸優太プロデュースの新曲「GOD_i」を披露した。 （関連：【動画あり】“地上波初「GOD_i」”直前の平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太をキャッチ） 「GOD_i」のテレビ初パフォーマンスの場となった