亀梨和也が自身のYouTubeに「【超貴重】野球少年亀梨の夢が叶う。ドジャースのチャンピオンリングが指に！大谷翔平選手、山本由伸選手とプリも撮影してしまいました！」を更新。東京で行われたドジャース初の展覧会に大興奮の亀梨が紹介している。 参考：堂本剛・亀梨和也ら「金田一会」が繋ぐ縁環境が変わっても変わらないもの 今回の動画はロサンゼルス・ドジャース初の展覧会『DODGERS EXPERIENCE 展