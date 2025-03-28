守備面でマルチな活躍をしてきたテイラー。しかし、今春は“結果”を残せておらず……。(C)Getty Imagesドジャースの層の厚みを物語る“批判”が飛んだ。現地時間3月26日、韓国メディア『OSEN』は、同球団の開幕ロースターに入ったクリス・テイラーに対して「出てきたら三振ばかり。キム・ヘソンよりも打たないのに」と指摘。34歳のベテランに疑問を投げかけた。【動画】大谷が新加入のキム・ヘソンに優しく声がけしたシーンド