NY株式27日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均42299.70（-155.09-0.37%） S＆P5005693.31（-18.89-0.33%） ナスダック17804.04（-94.98-0.53%） CME日経平均先物37480（大証終比：+70+0.19%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続落。前日の引け後にトランプ大統領は自動車輸入品に２５％の関税を課す布告に署名し、ＥＵとカナダに対して追加関税を課す可能性も示唆した。米株式市