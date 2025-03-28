楽天のドラフト１位・宗山塁内野手（２２）＝明大＝が２７日、開幕前から訪れた試練を乗り越えて決戦の地に立った。目指す開幕スタメンへ。「明日の試合が全てではないですけど、やっぱりスタートは大事だと思うので」。京セラドームでプロとしての第一歩を刻む。アクシデントに見舞われていた。大阪入りの予定だった２６日は、搭乗予定だった航空機が東北地方を襲った記録的な暴風の影響で欠航。この日は飛行機組、新幹線組に