俳優萩原利久（26）が27日、都内で主演映画「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」（大九明子監督、4月25日公開）のプレミア舞台あいさつに登壇した。ジャルジャル福徳秀介（41）の同名恋愛小説の映画化。萩原はさえない毎日を送る大学生の小西を、小西が恋に落ちるヒロイン桜田を河合優実（24）が演じた。萩原は「ご覧になる方の環境や状況で、いろんな見え方がする映画だと思う。長くこの作品を楽しんでいただけるんじゃな