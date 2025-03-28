巨人の岡本和真内野手（２８）が２７日、シーズン開幕に向けて、４番として圧倒的な成績でチームを頂点へと導くと宣言した。スポーツ報知に今季にかける思いを激白。リーグ連覇と悲願の日本一を目標に設定し、「（阿部監督を）２回胴上げできるように」と力強く決意した。また、開幕投手を務める戸郷翔征投手（２４）は、２年連続となる大役で流れを呼び込む快投を誓った。リーグ連覇＆１３年ぶり日本一へ、投打の柱が上昇気流を