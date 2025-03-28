◇ウエスタンリーグ阪神3ー0オリックス（2025年3月27日杉本商事BS）阪神新外国人デュプランティエ（ブルワーズ傘下3A）が、ウエスタン・リーグ、オリックス戦で先発して4回2/3を1安打無失点、8奪三振。快投でシーズン開幕前、最後の実戦登板を締めくくった。「非常に感触が良かったので問題ありません。守備もいい感じに守ってくれたので本当に全体的に良かった」。カットボールとチェンジアップの感覚を確かめながら78