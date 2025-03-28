※経済指標 ＊米GDP確報値（第4四半期）（前期比年率）21:30 結果2.4％ 予想2.3％改定2.3％ ＊個人消費 結果4.0％ 予想4.2％改定4.2％ ＊GDP価格指数 結果2.3％ 予想2.4％改定2.4％ ＊PCEコア価格指数 結果2.6％ 予想2.7％改定2.7％ ＊米新規失業保険申請件数（3月22日週）21:30 結果22.4万人 予想22.5万人前回22.5万人（22.3万人から修正） ＊失業保険継続需給者数