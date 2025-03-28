昨年11月に没後10年を迎えた高倉健さんの「週めくりカレンダー」が28日から販売される。再開発に伴い、東京・銀座の東映最後の直営館「丸の内TOEI」が7月27日に閉館することが決定。同劇場で「昭和100年映画祭あの感動をもう一度」が28日に開幕するのに合わせ、新年度の4月から2026年3月までの卓上カレンダーの製作、販売が決まったものだ。健さんの出演作は「男ならやってみろ」（1960年）から「ホタル」（01年）まで137