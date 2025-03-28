国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２６日、６月に開幕するクラブＷ杯の賞金の内訳を発表した。大会の新方式採用に伴う変更で、賞金総額は１０億ドル（約１５００億円）、優勝クラブは最大で１億２７１７万５０００ドル（約１９０億７６２５万円）を獲得する可能性がある。ＦＩＦＡのインファティーノ会長（５５）は「グループステージからプレーオフまでの７試合で構成されたフットボールの大会で、史上最高の賞金額となる」と説明