プロ野球は２８日に各地で開幕する。リーグ連覇と１３年ぶり日本一を目指す巨人は本拠地・東京ドームでヤクルトを迎え撃つ。就任２年目の阿部慎之助監督（４６）はスポーツ報知のインタビューに応じ、チームの現状を「伸びしろしかない」と表現した。昨年のリーグＶから大型補強で戦力はアップしたが、いい意味で未完成で成長途上だと強調。坂本勇人内野手（３６）には１７度目となる開幕スタメンを託して期待し、４番・岡本和真