Lucia Mutikani¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó£²£·Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬£²£·Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë³ÎÊóÃÍ¤ÏÇ¯Î¨´¹»»¤ÇÁ°´üÈæ£²¡¥£´¡óÁý¤È¡¢²þÄêÃÍ¤Î£²¡¥£³¡ó¤«¤é¾åÊý²þÄê¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë²Á³Ê¾å¾º·üÇ°¤«¤é¡¢Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¹â³Û¾¦ÉÊ¤ÎÁ°ÅÝ¤·¹ØÆþ¤¬¿Ê¤ß¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£Âè£³¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î£Ç£Ä£Ð¿­¤ÓÎ¨¤Ï£³¡¥£±¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Ï¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÈ¼