¥Õ¥©¥í¥ïー¤µ¤ó¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤ä5chÌ¾ºî¥Û¥éー¤Ê¤É¡¢¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¥Û¥éーÌ¡²è¤ò¤ªÆÏ¤±¡£ÉÝ¤¤ÏÃ¤ò¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆÉ¤ß¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡ªº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÜê¤ÎÁÎÎ·¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ Üê¤ÎÁÎÎ·3ÏÃ ²»¤ÏÌÀ¤±Êý¤ËÌ²¤ë¤Þ¤Ç¤«¤¹¤«¤ËÊ¹¤³¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¾â¤Î²»¤ÏËèÈÕÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀµÂÎ¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£³°¤Ë½Ð¤ÆÊ½¤Î±Æ¤«¤éÏ©ÃÏ¤ÎÆþ¸ý¤ò¸«¤Ä¤á¤Þ¤¹¡£²»¤Ï³Î¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤­¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤Ç´À¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£