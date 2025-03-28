¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè60²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë4ÆüÌÜ¤ÎÃíÌÜ¤Ï11R¤À¡£Á°È¾4R¡Ê3¹æÄú¡Ë¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤¬Í½ÁªÆÍÇË¤Ø¸þ¤±¤ÆÍî¤È¤»¤Ê¤¤1ÏÈÀï¤È¤Ê¤ëµÜÃÏ¡£¥¤¥ó¤ÎÍø¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¡£ÃÓÅÄ¤¬¼«ºß¤Ë¹½¤¨¤Æ¹¥°Ì¤ò¥­¡¼¥×¡£µÈÅÄÍµ¤ÏÃÓÅÄ¤Î½ÐÊý¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¡£¾åÛê¤Ïº¹¤·¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ã1¡äµÜÃÏ¸µµ±¿­¤Ó¤â²ó¤êÂ­¤âÎÉ¤¯¤Ç¤­¤ë¤Ï¤º¤Ç½éÆü¸åÈ¾¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿­¤Ó¤Ë´ó¤»²á¤®¤Î´¶¤¸¤â¤¹¤ë¡£