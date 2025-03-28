¡Ú¥í¡¼¥Þ¶¦Æ±¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï27Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëÍ¢Æþ¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë°ìÉô¼Ö¼ï¤òºÇÂç10¡óÃÍ¾å¤²¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£