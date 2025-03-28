°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï40Ç¯°Ê¾å¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤¿Æü»Þµ×ÁêÃÌÌò¤ÎÂàÇ¤¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¶â¸÷½¤ ¼ÒÄ¹¡Ö¡ÊQ.¡È±¡À¯¡É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¿Í»ö¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¾Ú¤À¤È»×¤¦¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¶¿å¸­¼£ ¼ÒÄ¹¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¿ØÍÆ¤òÈ¯É½¤Ç¤­¤¿¤È»×¤¦¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢22¿Í¤Î¼èÄùÌò¤ÎÂàÇ¤¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£41Ç¯´Ö¤Ë¤ï