¤­¤ç¤¦¤ÇÈ¯À¸¤«¤é2¤«·î¤È¤Ê¤ëºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ï²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ë¸þ¤±¤Æ·¡ºï¹©»ö¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£È¬Ä¬»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Æ»Ï©¤Î´ÙË×»ö¸Î¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤Ç2¤«·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê74¡Ë¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤â±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ë¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï¤­¤Î¤¦Í¼Êý¡¢ºÒ³²ÂÐºö²ñµÄ¤Ç¡Ö·¡ºï¹©»ö¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©²¼¿åÆ»»ö¶È´ÉÍý¼ÔËÌÅÄ·òÉ×»á¡Ö