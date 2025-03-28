タイガースとの米国開幕戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】ドジャース ー タイガース（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われるタイガースとの米国開幕戦に「1番・指名打者」で先発出場する。公式戦2試合連続の本塁打に期待がかかる。大谷は19日に東京ドームで行われたカブスとの開幕第2戦に「1番・指名打者」で先発出場。5回に右中間へ1号ソロを放った。開幕2試