【Amazon スマイルSALE】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 「20系寝台特急 さくら 佐世保編成8両セット（10-1873）」 Amazonのセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品に、KATOの鉄道模型が追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 セールでは、昭和43～47年（1968～1972）頃に活躍した20系寝台特急「さくら」長崎編成を現行製品仕様にアップデ&#