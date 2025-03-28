【Amazon Smile Sale】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 Amazonのセール「Amazon Smile Sale」の対象商品に、モンモデルのプラモデルが追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 対象商品には、「エヴァンゲリオン 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン 2号機 Ver. 1.5」と「砂の惑星 ハルコンネン オーニソプター」のプラモデルがラインナップされ