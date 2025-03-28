【Amazon Smile Sale】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 Amazonのセール「Amazon Smile Sale」の対象商品に、ベルファインのプラモデルが追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 対象商品には、「トップをねらえ！ メカニックセレクション 5機セット」と「ふしぎの海のナディア ナディアメカニックコレクション パート2」がラインナップされている。 なお