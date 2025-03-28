アイドルグループ・KAT-TUNの上田竜也（41歳）が、3月27日に放送されたバラエティ番組「ダウンタウンDX」（読売テレビ・日本テレビ系）に出演。女性と待ち合わせしたことがないと話し、スタジオから驚きの声が上がった。番組は今回、“もっとモテたい7人の男”をテーマに、KAT-TUN・上田竜也、木村昴、EXIT・兼近大樹、FUJIWARA・藤本敏史らが集結。その中で「男子はどんな顔でやってくる？ デートの待ち合わせ選手権」が行われ、