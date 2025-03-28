NY株式27日（NY時間12:22）（日本時間01:22） ダウ平均42411.16（-43.63-0.10%） ナスダック17931.36（+32.34+0.18%） CME日経平均先物37525（大証終比：+115+0.31%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅に続落。前日の引け後にトランプ大統領は自動車輸入品に２５％の関税を課す布告に署名し、ＥＵとカナダに対して追加関税を課す可能性も示唆した。米株式市場は自動車株を中心に売りが先行したも