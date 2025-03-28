¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¸áÁ°8»þ10Ê¬³«»Ï¡Ë¤ËÊÆËÜÅÚ³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÄÌ»»6ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºòµ¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤È·ãÆÍ¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ü¡¼¥ë³×Ì¿¡×¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ð¥ó¥¹¥³¥è¥Ã¥¯ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê38¡Ë¤¬ÆñÅ¨¤Î¹¶Î¬Ë¡¤ä¡ÖÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡×¤Î¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÆËÜÅÚ³«ËëÀï¤Ç¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹