【Amazon Smile Sale】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 Amazonのセール「Amazon Smile Sale」の対象商品に、アオシマのプラモデルが追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 対象商品には、「楽プラ トコトコ No.DP-03 ディズニー キャラクター ミッキー＆ミニー」、「1/24 ザ・チューンドカーシリーズ No.86 トヨタ イン