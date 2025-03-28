【Amazon Smile Sale】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 Amazonのセール「Amazon Smile Sale」の対象商品にAppleの「2023 Mac mini」が追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 今回のセールでは、コンパクトサイズのデスクトップ型PC「Mac mini」のM2チップ、M2 Proチップ搭載モデルが対象となっている。2つもしくは4つのThunderbolt 4ポート、2つのUSB-A