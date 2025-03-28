【Amazon Smile Sale】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 Apple 2023 iMac M3 ピンク Amazonのセール「Amazon Smile Sale」の対象商品にAppleの「iMac 2023モデル」が追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 本製品は、M3チップを搭載し、ポップなカラーリングが特徴のオールインワンデスクトップ。24インチの 4.5K Retina ディスプレイは500ニトの輝度