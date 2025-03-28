お笑いコンビ・EXITの兼近大樹（33歳）が、3月27日に放送されたバラエティ番組「ダウンタウンDX」（読売テレビ・日本テレビ系）に出演。「『女ってコレなんだ』って思って」と言いながら“俺のベストショット”を披露し、不評を買った。番組は今回、“もっとモテたい7人の男”をテーマに、KAT-TUN・上田竜也、木村昴、FUJIWARA・藤本敏史らが集結。その一人として出演した兼近は“俺のベストショット”のコーナーで、東京ディズニ