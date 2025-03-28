3月28日に最終回を迎える『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）より、松山ケンイチのインタビューコメントが公開された。 参考：松山ケンイチ「怪しい人選手権」で三連覇『クジャクのダンス』赤沢刑事に待ち受ける宿命 本作は、浅見理都の同名漫画を実写化するヒューマンクライムサスペンス。クリスマスイブの夜に元警察官の父親を殺された娘が、遺された手紙を手がかりに真相に迫っていく。広瀬すず演