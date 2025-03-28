日本洋酒酒造組合は２７日、自主基準を満たした「ジャパニーズウイスキー」を示すロゴマークを発表した。国産ウイスキーの人気が高まる中、消費者が識別しやすくし、国内外での認知度向上を目指す。組合はジャパニーズウイスキーと表示できる自主基準について、〈１〉日本国内で採取した水でつくられたものに限る〈２〉一連の製造工程は国内の蒸留所で行う――などを定め、２０２４年から本格運用している。ロゴマークはこれら