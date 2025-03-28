ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２７日午後４時１０分（日本時間２８日午前８時１０分）から２１世紀初の２年連続ワールドシリーズ（ＷＳ）制覇へ再始動する。東京シリーズを経て、米開幕戦となる同日の本拠地・タイガース戦から２５年シーズンが本格的にスタート。１９日のカブス戦（東京Ｄ）で今季１号ソロをマークした大谷には、ドジャースタジアムまで移動距離約４０００キロを股に掛け、“１０日越しの２戦連発”の期待