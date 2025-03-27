À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¢WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¤È¡¢»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¤ÎÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ìÀï¤òÌ¿¤¸¤¿¡£²¦¼Ô¤ÎÄé¤Ï¡¢2·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸µWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÈæ²ÅÂç¸ã¤ÈÂÐÀï¡£ÁÔÀä¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÈäÏª¤·¥É¥í¡¼¤Ç½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£9²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Ä¾¸å¤ËÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¤Ëµ©¤Ë¸«¤ë·ãÆ®¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÄé¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë½é¤á¤ÆÆ±ÃÄÂÎ¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î