【Amazon スマイルSALE】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm セラミック Amazonのセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品に、HUAWEIのスマートウォッチが追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 セールでは、ゴルフ機能を搭載した多機能スマートウォッチ「GT 5 Pro」および「GT 5」がラインナップ。期間中、割引価格