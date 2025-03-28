【パリ＝酒井圭吾】ロシアの侵略が続くウクライナの和平実現に向けて英仏が主導する「有志連合」の首脳会議が２７日、パリで開かれた。黒海での航行の安全確保などの合意が発効する条件として、ロシアが要求した欧米の経済制裁解除には応じないことで一致した。有志連合の首脳会議は２月以降３回目。今回は欧州やウクライナ、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）、欧州連合（ＥＵ）など計３１の国・機関の首脳らが出席した。マクロ