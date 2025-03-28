【Amazon スマイルSALE】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 Amazonのセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品に、MSIのマザーボード「PRO B650M-P」が追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 「PRO B650M-P」は、AMD B650チップセットを搭載し、AMD Ryzen 8000/7000シリーズデスクトッププロセッサーに対応するマザーボード。独