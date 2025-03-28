【Amazon Smile Sale】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 「マクロスプラス YF-19 w/ファストパック」 Amazonのセール「Amazon Smile Sale」の対象商品にハセガワのプラモデルが追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 今回のセールでは、「1/12 ホンダ VT250F (MC08) インテグラ 1985 ウイングスペシャルエディション」や、「マクロスプラス YF-19 w/ファスト