¡Ö2¿ÍÌÜ¤Ï¤¤¤Ä¤«¤·¤é¡©¡×µÁÊì¤«¤é¤Î°µ¤È¡¢É×¤È¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë»×¤¤Çº¤àºÊ¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢²È¤ÎÃæ¤Î°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎµÁËå¤Ç¡Ä¡Ä!? µÁËå¤ÈÉÔÎÑÇ¥³è¤¹¤ëÉ×¤ÎËöÏ© 22ÏÃ Íî¤·Êª¤Ï¥Í¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡£¥Þ¥Ê¤µ¤ó¤Î¥Í¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥Ê¤µ¤ó¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥Þ¥Ê¤µ¤ó¤Î¥Í¥¤¥ë¤¬¡Ä¡Ä¡£ÓÃ¤®À¼¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¡¢Éô²°¤¬ÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹