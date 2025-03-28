【Amazon スマイルSALE】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 Amazonのセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品に、SteelSeriesのゲーミングキーボード「Apex Pro TKL Gen 3」が追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 「Apex Pro TKL Gen 3」は、新しく開発されたOmniPoint3.0スイッチを採用した有線ゲーミングキーボード。OmniPo