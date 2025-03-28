【Amazon スマイルSALE】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分 【Amazon.co.jp限定】TCL 85V型4K液晶 量子ドットMiniLED TV「85QM8B」（2024年モデル） Amazonのセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品に、TCLの85V型TV「85QM8B」（2024年モデル）が追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。 「85QM8B」は量子ドットMiniLEDを採用した4K液晶TV。先進の量子ドットLEDテク