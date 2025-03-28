俳優・成宮寛貴（４２）の復帰作となるＡＢＥＭＡオリジナルドラマ「死ぬほど愛して」（木曜・後１１時）初回が２７日に放送された。２０１６年１２月に芸能界引退を電撃発表してから約８年。久々の演技を見たネットは「ブランク全然感じない」と存在感に圧倒された。同作は「金田一少年の事件簿」などで知られる天樹征丸氏の同名漫画が原作。成宮は、献身的に妻に尽くす理想的な夫でありながら、魅惑的な殺人鬼の顔を持つ神城