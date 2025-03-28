NY³ô¼°27Æü¡ÊNY»þ´Ö11:13¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:13¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ42472.70¡Ê+17.91+0.04%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯17956.80¡Ê+57.78+0.32%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª37595¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+185+0.49%¡Ë ²¤½£³ô¼°27ÆüGMT15:13 ±ÑFT100 8654.53¡Ê-35.06-0.40%¡Ë ÆÈDAX 22729.70¡Ê-109.33-0.48%¡Ë Ê©CAC40 8000.70¡Ê-29.98-0.37%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 4.004¡Ê-0.012¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.373¡Ê+0.021¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.7