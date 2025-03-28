¼Â»Ü´ü´Ö¡§3·î28Æü0»þ～4·î1Æü0»þ ¥Ú¥ê¥«¥ó¡Ö¥¹ー¥Ù¥ìー¥ó¡× ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û Amazon¤Ë¤Æ¡¢ËüÇ¯É®¤Î¥»ー¥ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï3·î28Æü0»þ～4·î1Æü0»þ¤Þ¤Ç¡£ ¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ê¥«¥ó¤Î¡Ö¥¹ー¥Ù¥ìー¥ó¡×¡¢¥¢¥¦¥í¥é¤Î¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¡×¡¢¥»ー¥éーËüÇ¯É®¤Î¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡¢¥×¥é¥Á¥Ê