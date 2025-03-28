旧優生保護法のもとで不妊手術などが行われた問題をめぐり、被害当事者側と国との協議が初めて行われ、すべての被害者へ補償を届け、差別のない社会にするなど全面解決に向けた要請書が被害当事者側から提出されました。旧優生保護法のもと、障害などを理由に強制的な不妊手術や中絶手術などが行われた問題をめぐり、去年9月に締結された基本合意書に基づく被害当事者側と国との定期的な協議が初めて開催されました。被害当事者側