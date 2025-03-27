台湾海峡紛争など韓半島（朝鮮半島）域外有事の際に在韓米軍を動員できる戦略的柔軟性に韓国も同意すべきという専門家の主張が米上院外交委員会の公聴会で提起された。米上院外交委が２６日に「インド太平洋同盟と安全保障負担分担」を主題に開催した公聴会で、スタンフォード大学フリーマン・スポグリ国際研究所のオリアナ・スカイラー・マストロ研究員は事前提出資料を通じ、「米国はキャンプハンフリーズなどの米軍基地と韓国軍