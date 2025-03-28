各国の政府や環境団体などでつくる国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）は２７日、絶滅の恐れがある動植物をまとめたレッドリストの最新版を公表し、アジアに分布し、日本では九州西部の有明海・八代海に生息する魚「ムツゴロウ」を絶滅危惧種に追加した。ムツゴロウはハゼ科の水陸両生魚で、エラと皮膚の両方で呼吸ができ、河口や干潟に生息する。ＩＵＣＮなどによると、有明海・八代海の年間漁獲量は１９６４年には２１６トンだった