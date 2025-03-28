パレスチナ自治区ガザ地区でイスラム組織ハマスを批判し、戦闘の終結を求めるデモが続いています。イスラエルによる攻撃でガザ地区の人道状況は悪化の一途をたどっています。ハマスに抗議するデモは25日、ガザ地区北部のベイトラヒヤなどで発生しました。イスラエルメディアによりますと、ガザ地区北部のジャバリアでは27日も数十人が集まり、「ハマスは出て行け」、「ハマスはテロリストだ」、などと書かれたプラカードを掲げ、抗